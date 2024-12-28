ثروة ترامب ترتفع بمقدار 3.6 مليار دولار

ارتفعت ثروة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمقدار 3.6 مليار دولار هذا العام إلى 6.1 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى امتلاكه حصة الأغلبية في الشركة الأم لشركة “Truth Social”، حسبما ذكرت مجلة “فوربس”، يوم الأربعاء.

وتجعل حصة ترامب البالغة 60% في أسهم شركة “Truth Social” المتقلبة، الرئيس المنتخب أكبر مساهم، وتشكل أكثر من نصف صافي ثروته.

كما يمتلك دونالد ترامب ناطحات سحاب ومنازل وفنادق وملاعب غولف بقيمة 1.1 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركة ترخيص، كما يبيع منتجات مختلفة.

وأفاد تقرير “فوربس” أن ترامب حقق أموالاً كرئيس أكثر من أي رئيس سابق، حيث جلبت أعماله المختلفة حوالي 2.4 مليار دولار من الإيرادات، وحوالي 550 مليون دولار من الدخل من عام 2017 إلى عام 2020.

وكالة عمون الإخبارية