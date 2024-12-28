إسم دنيا بطمة يعود للواجهة بصورة من طفولتها

من اقتراب خروجها من لسجن بعد مرور عام على سجنها بقضية “حمزة مون بيبي”، شاركت شقيقة الفنانة دنيا بطمة متابعيها على انستغرام بتريند منتشر منذ فترة على تطبيق تيك توك.

ويعتمد التريند على أغنية “يا رب” للنجمين كارول سماحة ومروان خوري التي صدرت فبل سنوات، حيث تنشر صورة من مرحلة الطفولة مع عبارة “طمني كيفك إنت؟”، لتظهر بعدها صورة أخرى في السن الحالي للشخص. وقد اختارت شقيقة دنيا صورة لها من فترة الطفولة وأرفقتها بصورة لها الآن وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

ونالت الصورة اعجاب الآلاف من محبي الفنانة المغربية وتفاعلوا مع تعليق شقيقتها على المقطع الذي لفتت فيه الى الشبه الكبير بين ملامح شقيقتها في مرحلة الطفولة مع ابنتها الصغرى ليلي روز.

مجلة لها