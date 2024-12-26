رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي المراجع العام لجمهورية السودان

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الخميس، الاستاذ صلاح الدين محمد عثمان عبدالرحمن المراجع العام لجمهورية السودان.

وتطرق اللقاء للقضايا ذات الصلة بالمراجعة المالية والتي تساهم في تحقيق أقصى درجة من الكفاءة الفنية والدقة والاستقلالية للحفاظ على ولاية المال العام و منع التعدى علي المال العام، كما تناول سبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير أداء عمل ومهام ديوان المراجع العام.

وقال المراجع العام لجمهورية السودان في تصريح صحفي أنه قدم تنويراً للسيد رئيس المجلس السيادي حول سير الأداء بالديوان والتقارير المالية والحسابية للأعوام الماضية لكافة مؤسسات الدولة، بحانب موقف العمل في الولايات المختلفة، منوهاً إلى أنه تمت مراجعة حسابات ولاية الخرطوم.

وقال أن ديوان المراجع العام يقوم بواجبه كاملاً ويتمتع باستقلالية وحيادية تامة من الدولة، معلناً أن الديوان نال المركز الأول فى الاستقلالية من جميع أجهزة الدول العربية كما نال المركز الثاني إفريقيا والمركز السابع عشر بالنسبة لجميع أجهزة المراجعة في الدولة وذلك وفقاً لمؤشرات البنك الدولي.