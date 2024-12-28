الثاني في موسم العطلات.. هجوم إلكتروني يستهدف شركة طيران اليابان

أعلنت الخطوط الجوية اليابانية عن تأخير عشرات الرحلات الداخلية الخميس، إثر هجوم إلكتروني استهدف أنظمتها، وذلك بعد أيام من توقف جميع رحلات شركة “أميركان آيرلاينز” داخل الولايات المتحدة بسبب مشكلة فنية غير محددة. ما يسلط الضوء على تحديات الأمن السيبراني الذي تواجهه شركات الطيران، خاصة خلال الأعياد.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية إنها تعرضت لهجوم إلكتروني الخميس ما تسبب في تأخير عشرات الرحلات الداخلية، بسبب هجوم إلكتروني، مشيرة إلى أنها استعادت السيطرة على أنظمتها بعد ساعات.

وأكدت أنه لم يكن هناك أي تأثير على سلامة الرحلات، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت الشركة أنها تمكنت من تحديد السبب إذ تم إغراق أنظمة التكنولوجية بإرسال كميات هائلة من البيانات ما أدى إلى تعطيلها.

ونوهت إلى أن الهجوم لم يتضمن أي تسريب لبيانات العملاء، فيما أدى إلى تأخير الرحلات لفترة من الوقت.

وهذه ثاني شركة طيران حول العالم تتعرض لتعطل في الرحلات في موسم العطلات، إذ استأنفت الخطوط الجوية الأميركية “أميركان آيرلاينز”، الثلاثاء، رحلاتها داخل الولايات المتحدة؛ بعد توقف دام ساعة، بسبب مشكلة فنية غير محددة.

وكانت شركة الطيران أعلنت عن توقف جميع رحلاتها داخل الولايات المتحدة بسبب المشكلة الفنية.

وقالت الشركة في بيان “أثرت مشكلة فنية على رحلاتنا. تعمل فرقنا على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونعتذر لعملائنا عن الإزعاج.”

وأدى التوقف بحسب رويترز إلى تعطيل سفر آلاف الركاب لفترة وجيزة خلال عيد الميلاد، وهو بين أكثر مواسم السفر الجوي ازدحاما في الولايات المتحدة.

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