قطر: عقوبات صارمة تصل إلى الحبس ومصادرة المركبة عن القيادة بتهور ورعونة

حذرت وزارة الداخلية القطرية من القيادة برعونة وتهور، مشددة على أنها ستتعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يستهين بالقوانين والأنظمة المرورية.

وقالت الداخلية، عبر حسابها في منصة “ْX”: القيادة برعونة وتهور تهدد الأرواح والممتلكات، وتشكل مخالفة جسيمة لقانون المرور تُقابل بعقوبات صارمة تصل إلى الحبس ومصادرة المركبة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يستهين بالقوانين والأنظمة المرورية، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.

الشرق القطرية