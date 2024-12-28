عاشت الحربين العالميتين ولديها 50 حفيدا.. وفاة أكبر معمرة في إيطاليا عن عمر 114 عاما – صورة

توفيت كلوديا باكاريني أكبر امرأة معمرة في إيطاليا عن عمر ناهز 114 عاما.

وأوضحت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، الجمعة، أن الراحلة لديها عشرة أبناء ونحو 50 حفيدا، وكانت من بين الأشخاص العشرة الأطول عمرا في العالم.

أشارت الصحيفة إلى أن السيدة الراحلة، ولدت في 13 أكتوبر 1910 وعاصرت الحربين العالميتين، وتوفيت عشية عيد الميلاد بمنزلها، وكان لديها شغف بالبيانو والكلمات المتقاطعة والتطريز.

كانت حياتها مكرسة لعائلتها: بين عامي 1935 و1953، أنجبت 10 أطفال مع زوجها (الذي توفي عام 1998) بيترو بالدي، وهو رجل أعمال زراعي وعمدة فاينزا في الخمسينيات من القرن الماضي.

المصري اليوم