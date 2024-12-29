رغم قرار إخلاء سبيله.. حمو بيكا لا يزال محتجزًا على ذمة قضية أخرى

رغم قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات، حمو بيكا، في قضية حيازة سلاح أبيض بضمان محل إقامته، إلا أنه لا يزال محتجزا على ذمة قضية أخرى.

وصرح مصدر قضائي بأن مطرب المهرجانات «حمو بيكا» صدر ضده حكم قضائي في قضية تبديد خاصة بنقابة الموسيقيين، وتم سداد الرسوم وسيتم تقديم التصالح غدًا أمام النيابة العامة.

كانت التحريات قد بينت أن مطرب المهرجانات صادرة ضده 3 أحكام أخرى تنوعت ما بين «تبديد وتراخيص».

وقال محامي المطرب إن قضية التبديد صادر بها حكم قضائي نهائي ضد المطرب، لكن يجوز بها التصالح، وسيخرج المطرب بعد تقديم التصالح من طرف النقابة غدًا.

المصري اليوم