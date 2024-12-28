والي ولاية البحر الأحمر ـ برفقته أعضاء اللجنة الأمنية- يقف على إنجازات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ويشيد بالأداء

وقف والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن / مصطفى محمد نور على إنجازات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والضبطيات التي حققتها خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الإسعافية لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار بها

ورافق سيادته أعضاء لجنة أمن ولاية البحر الأحمر حيث قاموا بجولة على المعرض المصاحب ومحتوياته من معروضات البلاغات الهامة ونماذج توعوية

والي الولاية أشاد بأداء منسوبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والدور الوطني الكبير الذي تضطلع به مشيراً إلى ما تحقق من ضبطيات وإنجازات أمنية كبيرة في المرحلة الأولى من مراحل إنفاذ الخطة الإسعافية لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار بها واعداً بتقديم الدعم اللازم لإستكمال بقية المراحل

اللواء شرطة (حقوقي) / نصرالدين صالح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ثمن زيارة والي ولاية البحر الأحمر وأعضاء لجنة أمن الولاية وما لها من أثر إيجابي كبير على الروح المعنوية لمنسوبي إدارته فهي تجسد إهتمام جميع مؤسسات الدولة بقضية المخدرات وآثارها المدمرة على المجتمع مؤكداً أن إدارته ستمضي قدماً في إنفاذ توجيهات رئاسة قوات الشرطة والخطط المجازة الهادفة إلى محاصرة تجار ومروجي المخدرات بالتوازي مع العمل التوعوي والإجتماعي