مطلوب دوليًا.. تسليم مؤسس العملات المشفرة إلى أمريكا

أعلن وزير العدل في الجبل الأسود، بوجان بوزوفيتش، أن بلاده بصدد تسليم مؤسس العملات المشفرة دو كوون، المطلوب دوليًا، إلى الولايات المتحدة.

وبعد صراع قانوني طويل، تقدمت كوريا الجنوبية، وطن “كوون” الأصلي، والولايات المتحدة بطلبين لتسليم كوون.

مؤسس العملات المشفرة

ويتهم الادعاء في كلا البلدين “كوون” بالاحتيال من بين تهم أخرى، وقد اعتقل “كوون” في الجبل الأسود، الدولة المطلة على البحر الأدرياتيكي في مارس 2023.ومؤخرًا، قضت المحكمة العليا في الجبل الأسود بأن طلبي التسليم صحيحان من الناحية القانونية، الأمر الذي ترك لوزير العدل مهمة الاختيار بين البلدين طالبي التسليم.

وكان “كوون” قد أنشأ العملتين المشفرتين تيرا ولونا في سنغافورة، ومع ذلك، انهار نظام العملتين تيرا ولونا بشكل مدو في مايو من العام الماضي، ما ترك المستثمرين بلا شيء، وتردد أن الإفلاس تسبب في خسائر بلغت 40 مليار دولار.واختفى “كوون” وأصدر الإنتربول “منظمة الشرطة الجنائية الدولية” مذكرة اعتقال دولية بحقه في سبتمبر.

وفي مارس 2023، اعتقل “كوون” وشريكه التجاري هون تشاند يون في عاصمة الجبل الأسود، بودجوريتشا، في أثناء محاولتهما السفر إلى دبي بجوازي سفر كوستاريكيين مزورين.



وحكم عليهما بالسجن في الجبل الأسود لعدة أشهر بتهمة تزوير وثائق، وفي وقت لاحق احتجزا وفي انتظار تسليمهما.

وأفادت تقارير إعلامية في الجبل الأسود، إلى تسليم شريك كوون التجاري إلى كوريا الجنوبية في بداية هذا العام.

صحيفة اليوم السعودية