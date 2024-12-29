مجلس الأمن يوافق على بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال

أقرَّ مجلس الأمن الدولي تشكيل قوة جديدة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية، على أن تبدأ مهمتها في يناير المقبل.

وصوَّت 14 من أصل 15 عضواً لصالح القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بسبب تحفظات تتعلق بتمويل القوة. في أبريل 2022، وافق المجلس على استبدال بعثة الاتحاد الإفريقي السابقة في الصومال (أميصوم)، التي أُنشئت عام 2007، ببعثة انتقالية (أتميس) بمهمة موسَّعة لمحاربة الإرهاب حتى نهاية 2024. وفي قراره الأخير، أقر مجلس الأمن إنشاء بعثة جديدة تحت اسم “أوصوم”، لتحل محل “أتميس”، وتبدأ مهامها رسمياً في 1 يناير.

وشاركت الصومال وإثيوبيا في جلسة مجلس الأمن دون حق التصويت. وأوضح مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أن ترتيبات القوة الجديدة اكتملت في نوفمبر عبر اتفاقيات ثنائية، مشيراً إلى أن تعداد القوة سيبلغ 11 ألف عنصر. وفي سياق الدعم الإقليمي، أعلنت مصر مشاركتها في البعثة الجديدة، بينما أكدت بوروندي عدم المشاركة، وفق ما صرح به مصدر عسكري محلي لوكالة فرانس برس.

والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي ينصّ على جواز استخدام الآلية التي أنشأها مجلس الأمن في العام الماضي والتي تلحظ إمكانية أن تموّل الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75% أيّ قوة إفريقية يتم نشرها في الصومال بضوء أخضر من الأمم المتحدة.

صحيفة الخليج