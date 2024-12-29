وفاة نجمة فيلم «روميو وجولييت» أوليفيا هاسي عن 73 عاماً – صورة

رحلت الممثلة البريطانية أوليفيا هاسي، عن عمر يناهز 73 عاماً، وفقاً لما أعلنته عائلتها، بعد مسيرة فنية حافلة تُوّجت بفوزها بجائزة «غولدن غلوب» عن دورها في فيلم «روميو وجولييت» للمخرج فرانكو زيفيريلي عام 1968. وذلك يوم الجمعة.

وجاء في بيان العائلة، الذي نُشر عبر حسابها على إنستغرام: «كانت أوليفيا شخصية استثنائية، تركت حكمتها ولطفها أثراً عميقاً في حياة كل من عرفها».

وُلدت هاسي في بوينس آيرس، وبدأت شهرتها في سن الخامسة عشرة عندما جسّدت دور البطولة في فيلم زيفيريلي المقتبس من رائعة وليام شكسبير.

وفي عام 2023، أثار فيلمها جدلاً قانونياً بعدما رفع الممثلان دعوى ضد استوديوهات «باراماونت بيكتشرز» بسبب استخدام صورهما في أحد المشاهد دون موافقتهما، لكن محكمة أمريكية رفضت الدعوى وحكمت لصالح الشركة.

ونالت هاسي جائزة «غولدن غلوب» في فئة «نجمة العام الجديدة» عن أدائها، وشاركت لاحقاً في فيلم الرعب «بلاك كريسماس» عام 1974، وفيلم «ديث أون ذي نايل» المقتبس من رواية لأغاتا كريستي عام 1978.

صحيفة الخليج