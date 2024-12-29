إلهام شاهين: سنة 2024 جميلة على المستوى المهنى

نشرت الفنانة إلهام شاهين تعليقاً عبر حسابها على إنستجرام، تستعرض فيه أبرز إنجازاتها خلال عام 2024.

وعبّرت إلهام عن سعادتها قائلة: “عام 2024 كان مميزاً على المستوى المهني. في بدايته، تم عرض مسلسل ألفريدو على منصة Watch It، وأعتز كثيراً بدور سوسو مريضة الألزهايمر، الذي أعتبره من أهم أدواري. وبإذن الله، ستشاهدونني في رمضان 2025 في مسلسل سيد الناس، بالتعاون مع المخرج الرائع محمد سامي ومجموعة مميزة من النجوم”.

وأضافت: “كان 2024 عاماً مليئاً بالتكريمات في مصر، والأردن، وسلطنة عمان، وكردستان العراق، ولبنان، ونيويورك، ولوس أنجلوس. إنه عام جميل، وأتمنى أن يكون 2025 أجمل للجميع”.

صدى البلد