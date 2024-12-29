مجلس دينكا أبيي يهنئ الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية

وحيا المجلس في بيان له السبت وتحصلت سونا عليه الجهود التي بذلت لجلوس طلاب الدفعة المؤجلة 2023 للامتحانات اليوم وفيما يلي تورد سونا نص البيان.

يهنئ السيد/ رئيس المجلس الاعلي للتنسيق شئؤن دينكا أبيي واعضاء المكتب التنفيذي الشعب السوداني عامة ويحيي الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم على الجهود الجبارة التي بذلت من أجل جلوس الطلاب والطالبات للامتحانات التي تأجلت، إلا أنه ورغم كل المشاكل والحرب المفروضة علي الدولة السودانية وشعبها الا انها تمكنت في ظل هذه الظروف من تنظيم امتحانات الشهادة السودانية.