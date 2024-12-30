ساويرس يعلق على هجوم قرش لسائح وقتله.. ويكشف سبب الحادث

بعد الحادث المروع الذي وقع صباح الأحد بمدينة مرسى علم المصرية، علق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس على مقتل سائح وإصابة آخر في هجوم لسمكة قرش.

وقال ساويرس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إن أسباب الحادث هو مراكب الصيد التجارية التي تلقي بمخلفاتها في البحر، مشددا على أنه لابد من منع الصيد التجاري في هذه المنطقة السياحية.

كما أضاف ساويرس أن العائد من السياحة أهم من المراكب التي تدمر الشعب وتصطاد بلا حساب للأسماك الصغيرة الزريعة.

وكشفت وزارة البيئة المصرية أنها تلقت بلاغاً بتعرض سائحين أجنبيين لهجوم قرش في منطقة شمال مرسى علم، ما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر، وتم إيداعهما مستشفى بورتو غالب.

إصابة سائح ووفاة أخر.. وزيرة البيئة تتابع حادث هجوم قرش بمنطقة شمال مرسى علمhttps://t.co/TVP3sM05xM اسباب الحادث هو مراكب الصيد التجارية و التي تلقي بمخلفاتها في البحر لابد من منع الصيد التجاري في هذه المنطقة السياحية ..العائد من السياحة اهم من مراكب تدمر الشعب و… — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 29, 2024

في حين أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، منع السباحة في منطقة السقالات التي وقع فيها الحادث وإغلاقها.

وفيما لم يُكشف النقاب عن جنسية السائحين، أعلنت السلطات المصرية رفع حالة الاستعداد وتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب الحادث مع إغلاق المنطقة ومنع السباحة لمدة يومين اعتبارا من غد الاثنين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها حادث مماثل، ففي يونيو من العام الماضي (2023)، قتلت سمكة قرش سائحا روسيا في مياه البحر الأحمر والتهمت نصف جسده، ما دفع السلطات إلى اصطياد القرش في منطقة بالقرب من شاطئ دريم بمدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

الحدث نت