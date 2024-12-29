مصر.. سمكة قرش تقتل سائحاً وتصيب آخر في البحر الأحمر

قالت وزارة البيئة المصرية في بيان الأحد، إن سائحا لقي حتفه وأُصيب آخر في هجوم سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم المطل على البحر الأحمر.

وقال البيان “تعرض اثنان من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسي علم مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر”.

ولم يُكشف النقاب عن جنسية السائحين اللذين نقلا إلى مستشفى “بورتو غالب”.

وأمرت الوزارة بمتابعة الحادث وتشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسبابه.

صحيفة الاتحاد