مسلسلات رمضان 2025: سوسن بدر تحتفل بانتهاء تصوير حكاية “دقيقة إلا ربع” من مسلسل “أسود باهت”

انتهت الفنانة سوسن بدر، من تصوير حكاية “دقيقة إلا ربع”، إحدى حكايات مسلسل “أسود باهت”، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعدما جرى استئناف العمل قبل أسابيع.

واحتفل أبطال وصُنّاع “دقيقة إلا ربع”، بانتهاء التصوير، وذلك بتقطيع التورتة في اليوم الأخير، وسط حضور كلّ من: سوسن بدر، ومحمد عز، وحسني شتا، وهاجر الشرنوبي، وزينب غريب، والمنتج عمرو عبد الخالق، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية، احتفالً بتلك المناسبة.

“أسود باهت”، مكوّن من 3 حكايات، كلّ منها عبارة عن 5 حلقات فقط، وبفريق عمل مستقل تمامًا وبأحداثِ مختلفة، منها “دقيقة إلا ربع”، بطولة: محمد عز، هاجر الشرنوبي وآخرين، وهو من تأليف إسلام شتا وباسم حسن، وإخراج ممدوح زكي، وإنتاج عمرو عبد الخالق.

وتُجسد سوسن بدر، خلال الأحداث، دور سيدة خمسينية، تُدعى “كاملة عز الدين” من عائلة أرستقراطية تربت وعاشت حياة مرفهة، وفي الوقت نفسه هي سيدة عنيدة تتعامل دائماً بندية مع من أمامها مهما كان مركزه، كما أنها تتمتع بهيبة ولديها ماضٍ غامض، تحب كل شيء حولها منضبطاً، يصل إلى حد الكمال، لذا من الصعب فهمها، إلى أن تتعرض لحادث مروع، تخسر فيه ابنتها، كما أنها أصيبت بشلل؛ مما جعلها لا تفارق الكرسي المتحرك من وقتها، لتتغير حياتها رأساً على عقب، وتصبح أکثر صلابة، وتقرر أن تعيش باقي سنوات حياتها مع أبناء أختها، ولكنها وجدت أنها أمام تحدّ كبير في تغيير شخصيتهم، فكل منهم لديه الكثير من المشاكل النفسية التي جعلتهم غير أسوياء؛ حتى تكتشف في النهاية سراً خطيراً سيُزيد من إثارة الأحداث.

يذكر أنّ مسلسل “أسود باهت” كان مُقررًا طرحه في موسم دراما رمضان 2024، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيله لعدم الانتهاء من تصويره، إذ ترغب في خروجه على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميز.

بوابة الأهرام