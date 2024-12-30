عالمية

بحث التعاون العسكري السعودي التركي

2024/12/30
الخارجية السعودية 750x430 1

عقدت «اللجنة العسكريَّة السعوديَّة التركيَّة المشتركة»، اجتماعها السادس في العاصمة التركيَّة أنقرة، برئاسة رئيس هيئة الأركان العامَّة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس هيئة الأركان العامَّة التركيَّة الفريق الأول متين غوراك.وبحثت اللجنة آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري، وفرص تعزيزه وتطويره، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، التقى رئيس هيئة الأركان العامَّة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في المجالات الدفاعيَّة.

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جريدة المدينة

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