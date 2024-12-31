روبي تضع شروطًا صارمة لحفل رأس السنة

تستعد الفنانة روبي لإحياء حفل كبير بمناسبة ليلة رأس السنة، مساء الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، في القاهرة الجديدة. من المقرر أن يستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من العام الجديد.

وكعادتها، وضعت روبي شروطًا خاصة لحضور الحفل، حيث أعلنت أن الدخول يتطلب الالتزام بالملابس الرسمية، بعد أن سبق لها اشتراط أزياء محددة في حفلات سابقة، مثل الملابس البيضاء أو الكتانية.

وشهدت تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا منذ لحظة طرحها، حيث قدمت الشركة المنظمة فئات متنوعة، وصلت إحداها إلى 120 ألف جنيه للطاولة الواحدة التي تضم عشرة مقاعد.

على صعيد آخر، تواصل روبي تصوير مسلسلها الجديد *”جاني في المنام”*، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني المقبل. وأكدت أن العمل سيحمل مفاجآت كبيرة لجمهورها.

ويشارك روبي في بطولة المسلسل النجمتان نيللي كريم وكندة علوش، إلى جانب مجموعة من النجوم البارزين.

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