وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام

أعلنت وكالة “رويترز” وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، يوم الأحد، عن عمر ناهز 100 عام.

وكان كارتر قد شارك في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، حيث أدلى بصوته عبر البريد، رغم تجاوزه سن المائة. وأكد مركز كارتر في بيان أن الرئيس الأسبق حرص على ممارسة حقه الانتخابي.

يُذكر أن كارتر أدلى بصوته بعد أسبوعين فقط من احتفاله بعيد ميلاده المائة في الأول من أكتوبر، الذي قضاه في منزله بمدينة بلاينز بولاية جورجيا، حيث كان يقيم في دار للرعاية.

رويترز