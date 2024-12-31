أنهى حياتهم.. ضبط طبيب بيطري يجري عمليات جراحية للمرضى بمصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الغرف النقاشية بموقع “تيك توك” بين عدد من الأشخاص تضمن ادعاء أحدهم كونه طبيبا، وقيامه بإنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم.

كما قام بإلزام المرضى أو ذويهم على توقيع إقرارات بقبولهم مخاطر تلك العمليات للحيلولة دون تعرضه للمساءلة القانونية.

وذكر بيان الداخلية أنه أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه طبيب بيطري ينتحل صفة جراح للقلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة مشابهة قبل يومين، ألقى مسؤولو الصحة في محافظة سوهاج بصعيد مصر، القبض على طالب بكلية التجارة، انتحل صفة طبيب جلدية داخل عيادة غير مرخصة بمدينة جرجا.

وتبين وجود الطالب “م.ع.ع”، بإحدى العيادات الخاصة، حيث أدار عيادة غير مرخصة يتردد عليها المرضى، وقام بإجراء جلسات العلاج والتجميل المختلفة.

وتقرر إغلاق العيادة وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

الحدث نت