رئيس مجلس السيادة يزور الأدباء والفنانين والمبدعين النازحين بولاية البحر الأحمر

سجل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان يوم الأحد زيارة تفقدية لمقر إتحاد الأدباء والفنانين بولاية البحر الأحمر، والتقى بالموسيقيين والفنانين النازحين بولاية البحر الأحمر مشيدا بأدوارهم العظيمة في إسناد القوات المسلحة ضد أوباش مليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة.

وأشار البرهان لدى زيارته اليوم لمقر الإتحاد بمدينة بورتسودان، والذي يأوي عدداً من المبدعين من الفنانين والموسيقيين والأدباء الذين نزحوا للولاية بسبب الحرب. أشار للإسهامات المقدرة لهذه الشريحة المهمة في مجتمعاتنا في دعم القوات المسلحة من خلال أعمالهم الفنية التي كان لها القدح المعلى في شحذ همم كافة فئات الشعب السوداني.

وإستمع سيادته لهموم وقضايا المبدعين والفنانين ووعد بمعالجتها عاجلاً .

مؤكداً إهتمام الدولة برعايتهم وتقديم العون والدعم لهم. وأعلن إلتزامه بتقديم دعماً عينياً للأدباء والفنانين والمبدعين النازحين وكذلك دعمه للاتحاد بولاية البحر الأحمر عبر بعض المعينات اللازمة . فضلاً عن إعادة تأهيل مقر إتحاد الأدباء والفنانين بولاية البحر الأحمر.