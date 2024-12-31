فاتن عبد المعبود تنعى أحمد عدوية: عمدة الغناء الشعبي وقامة فنية كبيرة

صرّحت الإعلامية فاتن عبد المعبود بوفاة الفنان الكبير أحمد عدوية، الذي وافته المنية مساء أمس الأول عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وخلال تقديم برنامج «صالة التحرير» على قناة “صدى البلد”، وصفت عبد المعبود الراحل بقولها: «أحمد عدوية كان رمزًا فنيًا عظيمًا، ولقب بـ سلطان الطرب الشعبي».

وأضافت: «مسيرة أحمد عدوية كانت استثنائية بكل المقاييس. ظهر بشكل مفاجئ وتمكن من كسر الكثير من الحواجز الفنية، ليضع بصمته الذهبية في عالم الطرب الشعبي، واستمر في تحقيق النجاحات بأغنية تلو الأخرى، حتى أصبح رمزًا بارزًا في هذا اللون الغنائي».

وأكدت عبد المعبود أن الراحل قدّم مجموعة من الأغاني الشهيرة التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور، مثل «سلامتها أم حسن» و«راحوا الحبايب». كما أشارت إلى مشاركاته البارزة في مجال التمثيل، حيث ظهر في عدة أفلام، منها «المتسول» و«مخيمر دايما جاهز».

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