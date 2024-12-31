لميس الحديدي تنعى أحمد عدوية: رحل صاحب بنت السلطان

نعت الإعلامية لميس الحديدي، نجم الأغنية الشعبية المطرب أحمد عدوية، الذي توفي، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد 7 أشهر من رحيل زوجته.

وكتبت لميس الحديدي، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام معلقًا: “رحل أحمد عدوية.. رحل ملك الأغنية الشعبية الذي غضب منها المثقفون في التسعينيات وأنصفه نجيب محفوظ.. رحل صاحب كركشندى، وبنت السلطان، واحنا معلمين، وزحمة يا دنيا، والسح الدح امبو وعشرات الأغانى اللى وقتها كانت تعبر عن تلك المرحلة واعتبرها كثيرون تمثل «هبوطًا في الذوق العام” ودلوقت بقت اهم اغاني شعبيه فيالعالم العربي”.

وأضافت: “عدوية اللي كان هيموت في حادث اعتداء شهير وعاش بعدّه بأعجوبة ولكن بالألم.. لم يقتله المرض لكن قتله فقدان شريكة حياته نوسة اللى رحلت من شهور قليلة في مايو الماضي.. فقد كانت السند والكتف والضهر اللى سند عدوية في مرضه ووجعه بعد شهرة طاغية كادت أن تقضي عليه”.

واختتمت: “في فبراير الماضي كان آخر حوار لعدوية ونوسة معًا وانضم لهم الأحفاد معي في كلمة اخيرة.. غنى عدوية، وحكت نوسة حكاية الحب والشهرة والحادث والوجع والألم.. كانت نوسة مصابة بجلطة في قدمها لكنها أصرت أن تفي بوعدها لي ونسجل الحلقة، رحل عدوية ومن قبله نوسة.. لكن بقيت أحلى الأغنيات.. زمنٌ من الفن، رحمهما الله وعزائى لإبنه الفنان الجميل محمد عدوية الذي فقد الام والاب في أشهر قليلة”.

صدى البلد