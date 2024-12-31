وزير الخارجية السوري يقبل دعوة لزيارة السعودية في أول رحلة خارجية

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، عبر منصة “إكس” يوم الاثنين، عن تلقيه دعوة من نظيره السعودي لزيارة المملكة، لتكون أول زيارة رسمية له منذ توليه المنصب.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الإدارة السورية الجديدة تكليف الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد من قبل جماعات المعارضة المسلحة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي منشور آخر على “إكس”، صرّح الشيباني قائلاً: “نؤكد أن سوريا الجديدة ترحب بجميع الوفود العربية والدولية. نبدأ اليوم مرحلة جديدة من العلاقات التي تصل حاضر سوريا بماضيها، وتطوي صفحة القطيعة التي ميزت حقبة النظام السابق.”

جريدة الرياض