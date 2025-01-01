ثقافة وفنون

ريهام حجاج تعلق على خبر حملها

2025/01/01
حمل حامل

نفت الممثلة ريهام حجاج ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية بشأن حملها بعدما كانت شاركت صورة رفقة زوجها محمد حلاوة.

وأوضحت ريهام حجاج أن الصورة التي نشرتها وتظهر فيها ملامح الحمل، هي قديمة، إذ كتبت: “أنا مش حامل دي صورة قديمة وباين من اللي كتباه عليها وده لبعض الناس”.

وكانت ريهام حجاج قد رزقت بتوأم من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة في يونيو من العام الماضي وأطلقت عليهما “جميلة” و”يوسف”، وذلك بعد مرور أربع سنوات على زواجهما.

وعلى الصعيد الفني، تواصل ريهام حجاج تصوير مسلسل جديد بعنوان “أثينا” درامي المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، ويشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، تامر هاشم، وجنا الأشقر، وغيرهم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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بوابة روز اليوسف

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