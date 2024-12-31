جرائم وحوادث
الحكم شنقا حتى الموت لمتهمين تعاونا مع المليشيا المتمردة
اصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة برئاسة قاضي المحكمة العامة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا ) في مواجهة المتهمين (ع ع س )و(م ط م ) بعد ان ادانتهما المحكمة في الدعاوى الجنائية بالارقام (236 /2024م) و(368 /2024م) لمخالفتهما نص المواد (50-51 -26 ) تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع القوات المتمردة.
واصدرت ذات المحكمة حكما ببراءة المتهمة (ش) من التهم المنسوبة اليها وقد صدرت الاحكام في حضور محامي المتهمين وقد مثلت نيابة عطبرة الإتهام أمام المحكمة.
سونا