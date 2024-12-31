الحكم شنقا حتى الموت لمتهمين تعاونا مع المليشيا المتمردة

اصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة برئاسة قاضي المحكمة العامة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا ) في مواجهة المتهمين (ع ع س )و(م ط م ) بعد ان ادانتهما المحكمة في الدعاوى الجنائية بالارقام (236 /2024م) و(368 /2024م) لمخالفتهما نص المواد (50-51 -26 ) تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع القوات المتمردة.