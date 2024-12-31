اردوغان يهاتف محمد بن زايد

تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، ومسارات التعاون، والعمل المشترك في جميع المجالات التي تدعم مصالح البلدين، وتعزز رؤيتهما نحو التنمية والازدهار لشعبيهما، كما استعرض سموه والرئيس التركي، خلال الاتصال، عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام في المنطقة، وكل ما يحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.

وكالة وام