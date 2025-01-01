ناهد السباعي تحتفل بـ2025 وتنشر صور مع والدتها الراحلة: «اتمنى لو يعود الزمن»

احتفلت الفنانة ناهد السباعي، بمناسبة حلول عام 2025، من خلال نشر بعض الصور مع عائلتها، وتحديدًا والدتها، لتعرب عن حزنها للاحتفال دونها، إذ رحلت ناهد فريد شوقي في 5 ديسمبر 2023.

ونشرت ناهد الصور عبر حسابها بـ«انستجرام»، وعلقت عليها قائلةً: «العائلة هي أعظم هدية عيد ميلاد، في بعض الأحيان أتمنى لو استطيع العودة إلى الأيام القديمة مع أحبائي ووالدتي، والضغط على زر إيقاف الوقت لفترة قصيرة».

يذكر أن علاقة ناهد السباعي ووالدتها ناهد فريد شوقي، كانت مثل الأصدقاء إذ كشفت كلًا منهما اللقاءات التلفزيونية والصحفية أن الأخرى لها مثل صديقتها المُقربة، حتى أن ناهد السباعي اعتادت النوم بحوار والدتها، لذلك حزنت ناهد على والدتها حزن شديد، ومازالت تحاول التخطِ، حتى بعد مرور عام كامل.

المصري اليوم