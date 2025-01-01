حقك علينا يا بشبش!

نعى المخرج مجدي أحمد على، السيناريست الكبير بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتب مجدي أحمد على عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأكد: «بشير الديك ابن دمياط المتفجر بالموهبه والحزن، المثقف المهموم بقضايا وطنه، القلم الحر الذي لم يخط حرفا يخالف ضميره».

وأضاف مجدي: «ذهب بشير الديك وترك عالم لم يعطه حق قدره، ولم ينقطع عطاؤه حتى اللحظات الاخيرة، ولكن احدًا لم يلتفت لجمال إبداعه وعفة اخلاقه».

واختتم مجدي أحمد على كلامه مؤكدًا: «حقك علينا يابشبش الجميل، عزاؤنا أن الجمال والصدق لايكونون، مع السلامه ياصاحبي».

المصري اليوم