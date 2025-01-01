إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر الجاري. وجاء القرار استجابة لطلب من فريق تحقيق مشترك يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع.

ووفقًا لبيان الفريق المشترك، أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية المذكرة صباح الثلاثاء، مؤكدين أن “الجدول الزمني للإجراءات المقبلة لم يُحدد بعد”.

تعد هذه الخطوة سابقة في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس أثناء فترة ولايته. ورغم عزله من قبل البرلمان في 14 ديسمبر الجاري، لا يزال يون سوك يول يشغل منصبه رسميًا، في انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله بحلول منتصف يونيو المقبل.

ويون موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن القرار بحلول منتصف يونيو القادم.وكان رئيس كوريا الجنوبية قد أثار جدلا واسعا في 3 ديسمبر عندما أعلن فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان.

لكنه تراجع عن قراره بعد ساعات قليلة بسبب ضغط كبير من النواب وآلاف المتظاهرين.

ورفض يون، البالغ من العمر 64 عاما، المثول أمام المحققين لاستجوابه ثلاث مرات، ما دفع السلطات إلى إصدار مذكرة اعتقال بحقه يوم الاثنين.

جريدة المدينة