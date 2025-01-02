قرار “رسوم الهواتف” في مصر.. ماذا يفعل القادمون من الخارج؟

بعد جدل كبير بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، أصدرت وزارتا المالية والاتصالات في مصر بيانا مشترك، الأربعاء، أوضح كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وبحسب البيان، تم إطلاق “منظومة إلكترونية” ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى “تليفوني” من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها “أونلاين” خلال مهلة ثلاثة أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية “لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات”.

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في “حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر”.

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير الجاري.

أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.

يقول البيان إنه إلى جانب حماية المواطنين من الأجهزة المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، “سيشجع القرار صناعة الهواتف في البلاد وتوطينها ومواجهة ممارسات غير قانونية في سوق الاتصالات.. ودعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير”.

وتقول الحكومة إن عددا من الشركات الدولية بدأت بالفعل فى تصنيع الهواتف المحمولة بالسوق المصرية

وردا على سؤال عن المنظومة الجديدة، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمجلس الأربعاء: “عندنا خمس شركات دولية جت وفتحت مصانع لإنتاج المحمول في مصر. الشركات دي (هذه الشركات) بتشتكي من التهريب”.

وأضاف مدبولي: “حجم الأجهزة اللي بتدخل (مُهربة) بأرقام كبيرة… دول كتيرة جدا لجأت لنفس اللي إحنا لجأنا إليه، عشان تظبط هذا السوق وفي نفس الوقت تشجع الصناعة المحلية إنها تكبر”.

وشدد مدبولي على أن المنظومة الجديدة لن تُلزم المصريين المقيمين بالخارج بدفع أي رسوم عند وجودهم في مصر لفترة مؤقتة لقضاء الإجازات.

وكان نائب وزير المالية المصري، شريف الكيلاني، قال في تصريحات سابقة إن الرسوم الجمركية المحددة على الهواتف المستوردة من الخارج “تصل إلى 38.5 في المئة من سعر الهاتف”.

الحرة