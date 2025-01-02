بايدن: التحقيق في صلة محتملة بين هجوم نيو أورليانز وانفجار أمام “فندق ترمب”

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن سلطات إنفاذ القانون تحقق فيما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بين هجوم الدهس بشاحنة في نيو أورليانز أسفر عن سقوط 15 ضحية، وانفجار سيارة تسلا “Cybertruck” أمام “فندق ترمب” في لاس فيجاس بولاية نيفادا.

وقال بايدن في كلمة: “نتابع (واقعة) انفجار سيارة سايبرترك خارج فندق ترمب في لاس فيجاس.. سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات تحقق في هذا أيضاً، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بالهجوم في نيو أورليانز”.

وأضاف بايدن أن منفذ هجوم نيو أورليانز، يتبنى أفكار تنظيم “داعش”، مشيراً إلى أنه نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أنه استوحى أفكاره من هذا التنظيم.

وأشار بايدن إلى أن منفذ الهجوم، الذي عرّفه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI على أنه مواطن أميركي يدعى شمس الدين جبار، “أظهر رغبته في القتل”، لافتاً إلى أن التحقيقات مستمرة.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن منفذ الهجوم كان يقود سيارة “يبدو أنها كانت مستأجرة”، لافتاً إلى “العثور على أسلحة وعبوة ناسفة محتملة داخل السيارة، كما تم العثور على عبوات ناسفة أخرى محتملة في الحي الفرنسي في نيو أورليانز”.

وقال مسؤولون في تصريحات أوردتها وكالة “رويترز”، إن شمس الدين جبار كان من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي، وعمل لاحقاً في مجال العقارات.

ويعتقد مسؤولون فيدراليون وآخرون من إنفاذ القانون في نيو أورليانز، أن جبار لم يتصرف بمفرده، مشيرين إلى أنهم يبحثون عن شركاء له.

ماسك: يبدو أنه “عمل إرهابي”

وانفجرت سيارة Cybertruck أمام مدخل “فندق ترمب” في لاس فيجاس، الأربعاء، وتسببت في مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، فيما قال مسؤولون أميركيون إن تحقيقاً يجرى في الانفجار باعتباره “عملاً إرهابياً محتملاً”.

وقال إيلون ماسك، مالك شركة “تسلا”، في منشور على منصة “إكس”: “لقد تأكدنا الآن أن الانفجار تسببت فيه كمية كبير من الألعاب النارية أو قنبلة وضعت في صندوق السيارة”، مضيفاً أن الانفجار “ليس مرتبطاً بالسيارة نفسها”، لأن “جميع بيانات القياس عن بعد للسيارة كانت إيجابية لحظة وقوع الانفجار”.

وأضاف ماسك في منشور آخر أن الأمر يبدو وكأنه “عمل إرهابي”، مشيراً إلى أن سيارة Cybertruck التي انفجرت في لاس فيجاس، والسيارة التي نفذت عملية الدهس في نيو أورليانز وكان بداخلها قنبلة، تم استئجارهما من الشركة نفسها (Turo). مرجحاً أن يكون هناك رابط بين الواقعتين.

الشرق