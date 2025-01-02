«براد بيت» و«أنجلينا جولي» بعد نزاع قضائي 8 سنوات.. الطَّلاق هو الحل للزَّوجين الفنَّانين

توصل النجمان السينمائيان «براد بيت» و«أنجلينا جولي» إلى اتفاق لإنهاء زواجهما، ما يضع حدًا لنزاع قانوني استمر ثماني سنوات.

بدأت قصة لقائهما في عام 2004 أثناء تصوير فيلم «مستر أند مسز سميث»، حيث قدما فيه دوري زوجين، بينما كان «بيت» حينها لا يزال متزوجًا من الممثلة «جنيفر أنيستون».

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أفادت مجلة «بيبول» بأن محامي «أنجلينا جولي»، جيمس سايمن، أكد هذه الأنباء لوسائل الإعلام الأمريكية، مشيرًا إلى أن جولي تسعى إلى «تحقيق السلام».

وأوضح المحامي أن الاتفاق يمثل جزءًا من عملية قانونية طويلة بدأت قبل ثماني سنوات، مضيفًا: «أنجلينا مرهقة لكنها تشعر بالارتياح لانتهاء هذه المرحلة».

يذكر أن «أنجلينا جولي» تقدمت بطلب الطلاق من «براد بيت» في سبتمبر 2016، بعد زواج دام عامين، لتدخل بعدها إجراءات الطلاق في معركة قانونية مطولة.

وتوصَّل الزَّوجان السَّابقان الملقَّبان بـ «برانجيلينا»، سنة 2018 إلى اتِّفاق بشأن حضانة أولادهما السِّتة.

جريدة المدينة