«كنت عايز أروح له بالليل».. محمد سعد يوجه رسالة لـ أحمد حلمي بعد منشور دعمه عبر «الفيسبوك»

أعرب الفنان محمد سعد عن سعادته الكبيرة بدعم صديقه الفنان أحمد حلمي لفيلمه الجديد “الدشاش”، الذي عُرض بشكل خاص أمس الأربعاء في دور السينما، بحضور أبطال العمل وعدد كبير من نجوم الفن لدعم فريق الإنتاج.

وفي تصريح له خلال مقابلة مع “ET بالعربي” على هامش العرض الخاص، قال محمد سعد: “أحمد أخويا وحبيبي، وفكرني بأيام المعهد. انبسطت جدًا بالخبر اللي نزله، ورديت عليه وكنت عايز أروح له بالليل”.

من جانبه، هنأ الفنان أحمد حلمي صديقه محمد سعد على إطلاق فيلمه الجديد “الدشاش”، الذي بدأ عرضه في دور السينما يوم 1 يناير 2025، ليكون منافسًا قويًا في هذا الموسم. ويُعد هذا الفيلم عودة قوية لمحمد سعد إلى السينما.

ونشر أحمد حلمي عبر خاصية “الاستوري” على حسابه في إنستغرام صورة لبوستر الفيلم، وكتب: “أخويا الغالي وزميلي وصاحبي وعِشرة عمري، مبروك مبروك مبروك، وأنا أول الحاضرين. يارب النجاح والتوفيق، وتكسر الدنيا بعون الله. لوك جامد وجديد، وإن شاء الله فيلم الدشاش حديد”.

المصري اليوم