إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها مع عائلتها: «أحلى لمة عيلة بالبيجامات» – صورة

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على مشاركة متابعيها الاحتفال بعيد ميلادها مع عائلتها.

وكتبت إلهام شاهين على حسابها بـ«فيس بوك»، احتفالًا بعيد ميلادها: «أنتم أجمل ما في حياتي.. أحلى لمة عيله بالبيجامات.. بحبكم من كل قلبي.. ربنا يحافظ عليكم ويارب ما يقطع لنا عادة.. كل سنه وإحنا مع بعض».

ومؤخرًا، كشفت الفنانة إلهام شاهين، سر جمالها ورشاقتها، موضحة أنها فقدت بعضا من وزنها، مشيرة إلى أن التخسيس يحسّن النفسية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد: «التُخن مصيبة والتخسيس لم يكن سهلا واستخدمت حقن وأنظمة غذائية».

وأوضحت إلهام شاهين أن «حقن التخسيس مفيدة وتسهم في إنقاص الوزن ولكن يجب أن يكون الحصول عليها بالمتابعة مع الطبيب للاطمئنان على الفيتامينات في الجسم».

المصري اليوم