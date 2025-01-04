محمد يونس ينشر صورة من كواليس «المداح» مع حمادة هلال

يشهد مسلسل “المداح” عودة قوية مع انطلاق تصوير الجزء الخامس، الذي يعد واحدًا من أكثر الأعمال الدرامية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وقد شاركنا النجم “محمد يونس” صورة من الكواليس بجانب النجم “حمادة هلال” أثناء تصوير الجزء الجديد، والذي أعلن المنتج صادق الصباح أنه سيكون ختام سلسلة “المداح”.

مسلسل “المداح” يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، ودياب، وحمزة العيلي. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

بوابة الأهرام