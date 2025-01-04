ماذا فعلت هيفاء وهبي بحفلها في دبي ليلة رأس السنة

تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ترند مواقع التواصل الاجتماعي عقب النجاح الكبير الذى حققته في حفلها ليلة رأس السنة بمدينة دبي الإماراتية.

شهد الحفل لافتة sold out قبيل إقامته بأيام وأحيته هيفاء منفردة دون وجود أى فقرات مشاركة لها بحضور من مختلف الجنسيات العربية ويفوق الطاقة الاستيعابية لمكان الحفل.

حضرت هيفاء بكامل أناقتها مرتدية فستانا خطف الأنظار.

وأشعلت النجمة هيفاء وهبى الحفل بعدد كبير من أغانيها الرومانسية والاستعراضية المميزة التى تألقت بها طوال مشوارها الفنى والتى امتدت لقرابة الساعتين وسط أجواء من البهجة والتفاعل امتد طوال تواجدها على خشبة المسرح .

على جانب آخر تستعد هيفاء وهبي لتحضيرات ملابس شخصيتها بمسلسلها الجديد ” المشتبه الرابع” على ان تبدأ تصوير مشاهدها الأولى مع بداية شهر فبراير القادم مع المخرج الأردني ليث الربايعه والمؤلف اللبناني المصري مينا دكران.

وكانت هيفاء وهبي قد كشفت فى تصريحات صحفية أن ما جذبها بقوة لـ”المشتبه الرابع” هو جرأة القصة وحداثة الفكرة التي تعد الأولى في تناولها بالدراما العربية بالإضافة إلى تحديات الشخصية التى تجسدها والتى تطلب المزيد من التركيز والمجهود الكبير لإيصال الرسالة بكل ما تحمله من جرأة وتشويق.

وأكدت هيفاء أنها تضع كل تركيزها واهتماماتها بالـ”المشتبه الرابع” كي يخرج بأفضل شكل متكامل الأركان للمشاهدين لأنه بالفعل يختلف كليا وتفصيلا عن ما سبق وقدمته في السينما والدراما ويستحق أن تتفرغ وتنعزل عن العالم الفترة القادمة من أجله.

ويتم تصوير أحداث العمل بعدد من الدول الأوروبية وروسيا وشرق آسيا وهو تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعه.

و من المقرر أن يعرض العمل مع بداية من منتصف عام 2025 القادم وعلى 3 مواسم متتالية على إحدي المنصات الرقمية العالمية.

بوابة الأهرام