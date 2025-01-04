بعد دعوة رئيس وزراء العراق.. لطفي لبيب يعلن إعتزال الفن بشكل نهائي

صرّح الفنان الكبير لطفي لبيب عن تلقيه دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي لزيارة العراق، وذلك خلال استضافته في برنامج “نزار الفارس”.

وقال لطفي لبيب لنزار الفارس: “كانت مفاجأة كبيرة أن يشاهد رئيس الوزراء العراقي الحلقة الأولى التي أعربت فيها عن رغبتي في زيارة العراق، ويقوم بدعوتي بشكل رسمي لتحقيق هذه الأمنية”.

وأضاف: “لقد حققت كل ما كنت أحلم به، وسافرت إلى مختلف دول العالم من أمريكا وفرنسا إلى أستراليا، لكن كان من المخجل بالنسبة لي ألا أزور العراق”.

واستكمل حديثه قائلًا: “كنت أظن قبل زيارتي للعراق أن هناك طائفية، لكن خلال زيارتي اكتشفت أن الجميع يعيش في انسجام دون أي طائفية”.

وأعلن الفنان لطفي لبيب رسميًا خلال الحلقة اعتزاله العمل الفني بسبب ظروفه الصحية.

يُذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب كان فيلم “مرعى البريمو”، الذي شارك فيه إلى جانب محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ونيللي محمود. الفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية المعلم مرعي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة أثناء عمله.

صدى البلد