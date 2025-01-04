الراجل يغلط تبيعوه.. عمرو أديب يفتح النار على جمهور الأهلي

دافع الإعلامي عمرو أديب عن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عقب خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في مباراة دوري أبطال إفريقيا التي جمعت بينهما الجمعة.

وعبّر عمرو أديب عن موقفه عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلاً: “يعني الراجل يغلط مرة تبيعوه كده؟ مش ده كان القائد والرمز؟ مش ده جمهور الأهلي اللي نعرفه؟ ودلوقتي تودوه فين بعد العمر اللي قضاه والبطولات اللي شارك فيها؟ جمهور بلا قلب حقيقي. يا شناوي، لا تحزن.”

وتمكن فريق شباب بلوزداد الجزائري من تحقيق الفوز على الأهلي بهدف دون رد، ليحسم المباراة لصالحه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

ترتيب مجموعة الأهلى في دورى ابطال أفريقيا عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد

– الأهلي برصيد 7 نقاط

– شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط

-أورلاندو بايريتس برصيد 5 نقاط

-استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة

صدى البلد