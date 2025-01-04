كريستيانو رونالدو: أطمح لتحقيق البطولة الآسيوية لنادي النصر

لم يشهد تاريخ كرة القدم الحديثة الممتد لأكثر من 150 عامًا انتقالًا أحدث تأثيرًا عالميًا عميقًا كالذي شهدناه في ديسمبر 2022، عندما انضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في دوري روشن السعودي (RSL) بصفقة انتقال مجانية.

هذا الانتقال التاريخي كان بمثابة شرارة أشعلت سلسلة من الأحداث التي جذبت الأنظار نحو دوري روشن. ومع تدفق النجوم العالميين خلال ثلاث فترات انتقالية متتالية وإطلاق استراتيجية تطوير الدوري في أوائل عام 2023، تصدر دوري روشن السعودي المشهد الكروي العالمي. بعد عامين فقط، أصبح الدوري يُبث في 160 دولة، وزادت متابعة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 205%، فيما اكتسبت أنديته مجتمعة 45 مليون متابع جديد. النجم البرازيلي نيمار، أحد أبرز الوجوه المنضمة حديثًا للدوري، وصف رونالدو بـ”الرائد”، تقديرًا لدوره في تسليط الضوء على الدوري.

بينما يحتفل رونالدو بعامين في المملكة، تحدث عن حياته ومسيرته في السعودية. وقال النجم البالغ من العمر 39 عامًا في تصريح لدوري روشن السعودي:

*”أنا سعيد وعائلتي سعيدة. بدأنا حياة جديدة في هذا البلد الجميل. الحياة جيدة، وكرة القدم جيدة. على المستوى الفردي والجماعي، نحن ما زلنا هنا ونتطور.”*

قدم رونالدو أداءً استثنائيًا في أول موسم كامل له بالدوري 2023-2024، محققًا رقمًا قياسيًا بتسجيل 35 هدفًا في 31 مباراة، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي. ورغم جهوده الكبيرة، حلّ نادي النصر في المركز الثاني خلف الهلال، الذي توج باللقب دون هزيمة.

في الموسم الحالي، يتصدر الاتحاد من جدة بقيادة كريم بنزيما جدول الترتيب. ومع ذلك، أبدى رونالدو تصميمه على قيادة النصر لتحقيق الألقاب في المستقبل. وقال:

*”من الصعب التنافس مع فرق مثل الهلال والاتحاد، لكننا ما زلنا هنا، ونقاتل. كرة القدم هكذا؛ لحظات جيدة وأخرى سيئة، ولكن الأهم هو الاحتراف والعمل الجاد. أحلم بقيادة النصر للفوز بدوري أبطال آسيا، وأثق بأن العمل المستمر سيؤتي ثماره.”*

تأثير رونالدو تجاوز حدود الملعب. بصفته الشخص الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تجاوز عدد متابعيه المليار منذ إطلاق قناته على YouTube في يوليو. قميصه رقم 7 أصبح رمزًا عالميًا يرتديه عشاق كرة القدم من مختلف الأعمار، كما أن وجوده كان عاملًا رئيسيًا في استقطاب العديد من اللاعبين الدوليين إلى دوري روشن.

واختتم رونالدو حديثه قائلاً:

*”الناس ينظرون إلى كريستيانو كمثال، داخل الملعب وخارجه. أدرك المسؤولية التي تأتي مع ذلك وأحرص على استغلالها لتحسين كرة القدم في السعودية، حتى بعد اعتزالي.”*

وأضاف: “بالنسبة لي، إنه شرف أن الدوري ينمو وأن العديد من النجوم يأتون لجعل الدوري أفضل وأكثر تنافسية. أن أكون الأول – لنقل نجمًا – يأتي هنا شرف، ولكن ما أتطلع إليه هو السنوات الخمس إلى العشر القادمة من استمرار تحسين الدوري – ليس فقط فرق الدرجة الأولى ولكن أيضًا الأكاديميات.”ليس فقط لمستقبل اللاعبين السعوديين والدوري، ولكن للبلد وللمنافسة مع الدوريات الأخرى، هذا هو حلمي. وهذا ما سأحاول مساعدة البلد والدوري على تحقيقه والوصول إلى هذا المستوى.”

ورغم أن لقب دوري روشن قد استعصى على رونالدو حتى الآن، لم يكن هناك شك في أن الرجل الذي فاز بخمس كرات ذهبية ودوري أبطال أوروبا خمس مرات، من بين إنجازاته التي لا تُحصى، سيختار أول قطعة فضية له في السعودية كلحظة مفضلة له بقميص النصر.

قال رونالدو: “ربما عندما فزنا باللقب الأول [كأس الملك سلمان للأندية 2023، حيث سجل هدفي الفوز 2-1 ضد الهلال لتحقيق اللقب]. النهائي ضد الهلال كان ربما الأكثر كثافة الذي عشناه.

“تعرف، عندما تفوز بالألقاب، تصبح الأمور أسهل، وأن يكون لديك امتياز الفوز في عامي الأول هنا بأول بطولة لي كان مذهلاً.

“ولكنني أريد المزيد. سأستمر في الدفع ومساعدة فريقي النصر على الفوز بالألقاب. أؤمن أن هذا العام سيكون عامًا جيدًا للنصر، إن شاء الله.”

صحيفة اليوم السعودية