نجوى كرم تتألق بفستان مبهر يعتمد على صيحة الألوان المعدنية البراقة – صور

أبهرت النجمة نجوى كرم جمهورها خلال حفلها الأخير في أبوظبي، حيث لم تكتفِ بتأكيد مكانتها في عالم الفن والحفلات الناجحة، بل أظهرت أيضًا ذوقها الرفيع وأناقتها التي اعتادت التميز بها، ما يعكس قدرتها البارعة على اختيار إطلالاتها بعناية فائقة لتناسب كل مناسبة.

تألقت نجوى ضمن فعاليات “ليالي الوثبة” بإطلالة مذهلة بفستان طويل ومجسم أبرز رشاقتها. تميز الفستان بتصميم بسيط وأنيق، مصنوع من قماش مغطى بالكامل بتطريزات لامعة بتدرجات الذهب والبرونز. تم جمع الترتر المطرز بأشكال هندسية متناسقة، لتتناغم مع الخرز اللامع بأسلوب فني فريد.

جاء الفستان بياقة دائرية عالية وأكمام طويلة مطرزة بالكامل، بينما انسدل التصميم من الأسفل بذيل طويل ممتد على الأرض، مما أضاف لمسة من الفخامة والرقي.

وأكملت نجوى إطلالتها المعدنية البراقة بحذاء كلاسيكي أنيق، وابتعدت عن المبالغة في المجوهرات، مكتفية بارتداء قطع ناعمة انسجمت تمامًا مع بريق إطلالتها، ما جعلها مثالية لأجواء رأس السنة.

أما من الناحية الجمالية، اختارت نجوى تسريحة شعر بسيطة بشعرها الأشقر الطويل المموج الذي انسدل على ظهرها بحركة ويفي خفيفة، فيما اعتمدت مكياجًا قويًا بألوان بنية وذهبية، مما أضاف لمسة جمالية خاصة أكملت إطلالتها البراقة بأسلوب ساحر.

مجلة لها