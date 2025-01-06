ما تعليق وزير الخارجية الفرنسي عن امتناع الشرع مصافحة نظيرته الألمانية؟

صرّح وزير الخارجية الفرنسي، الأحد، بأنه كان “يفضّل” أن يقوم قائد الإدارة السورية الجديدة بمصافحة نظيرته الألمانية خلال لقائهما يوم الجمعة، مع تأكيده أن هذا الأمر لم يكن المحور الرئيسي لزيارتهما.

وكان جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك قد التقيا يوم الجمعة، بتفويض أوروبي، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق. وأثارت صور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر امتناع الشرع عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية جدلاً واسعًا.

وقال بارو في مقابلة مع إذاعة RTL: “هل كنت أفضل أن يصافح أحمد الشرع زميلتي الألمانية؟ الإجابة نعم. ولكن هل كان ذلك محور الزيارة؟ الإجابة لا”.

وأضاف الوزير: “هناك اليوم في سوريا عشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش محتجزين في سجون شمال شرق البلاد”.

وأشار إلى أن “بسبب ممارسات نظام بشار الأسد، توجد أسلحة كيميائية منتشرة في أنحاء سوريا، والتي استُخدمت ضد الشعب السوري، ويمكن أن تقع في أيدٍ خاطئة”.

واختتم قائلاً: “إذا لم أذهب إلى سوريا، فمن سيحمي الفرنسيين من هذه التهديدات؟”.

ويرصد المجتمع الدولي بعناية السياسة التي تنتهجها السلطات السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وزيارة بارو وبيربوك لدمشق هي الأولى الغربية على هذا المستوى منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.

صحيفة البيان