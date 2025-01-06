بالشورت.. إطلالة أنغام في عيد ميلاد إلهام شاهين تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، حيث حرصوا على إقامة الحفل فى منزلها، والذى حضره عدد كبير من النجوم.

إلهام شاهين استضافت عددا من النجوم هم أنغام وسميرة سعيد ومنة شلبي ونبيلة عبيد وليلى علوي وبشرى ومى عمر وباسم سمرة وإيهاب توفيق ومنة فضالي وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ورانيا فريد شوقي وزوجها ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، ودرة ويسرا ولبلبة ودينا.

وظهرت أنغام باطلالة مثيرة للجدل في صور عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين.

وارتدت انغام شورت قصير اسود ونسقت عليه جاكت كاجول مع بوت مما أثار جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا

صدى البلد