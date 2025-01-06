ثقافة وفنون

فستان مجسم! شاهد نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

2025/01/06
nisreen tafish
نسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مجموعة من الصور التي كشفت عن أحدث إطلالاتها.

تألقت نسرين بفستان طويل بأكمام طويلة، تميز بلونه الوردي المزدان بتطريزات أنيقة، مما أبرز رشاقتها وقوامها المثالي.

وأكملت إطلالتها باختيار مجموعة من المجوهرات الراقية التي أضفت لمسة من الفخامة والجاذبية. وحظيت الصور بإعجاب واسع من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الناحية الجماليةت، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.

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صدى البلد

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