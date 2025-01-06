فستان مجسم! شاهد نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مجموعة من الصور التي كشفت عن أحدث إطلالاتها.

تألقت نسرين بفستان طويل بأكمام طويلة، تميز بلونه الوردي المزدان بتطريزات أنيقة، مما أبرز رشاقتها وقوامها المثالي.

وأكملت إطلالتها باختيار مجموعة من المجوهرات الراقية التي أضفت لمسة من الفخامة والجاذبية. وحظيت الصور بإعجاب واسع من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الناحية الجماليةت، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.

صدى البلد