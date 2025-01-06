مناوي يلتقي فنانين ودراميين سودانيين

قال مني أركو مناوي على صفحته بالفيس بوك انه خلال اليومين الماضيين حظيت بفرصة رائعة للقاء مجموعة من إخواننا الفنانين والدارميين الذين يزرعون الابتسامة والفرحة في قلوب هذا الشعب المنكوب.

وأشار إلى إن الفن والدراما هما عنصران جوهريان في التعبير الإبداعي والثقافي ، فالفن يمثل وسيلة للتواصل والتعبير عن المشاعر والأفكار بينما تعكس الدراما تجارب الحياة من خلال السرد والشخصيات كلاهما يساهمان في تشكيل الوعي الاجتماعي وتعزيز الفهم العميق للإنسانية مما يجعلهما جزءًا لا يتجزأ من التجربة الثقافية ، لنستمر في دعم هؤلاء المبدعين الذين يسهمون في إضاءة دروبنا بالأمل والفن.

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