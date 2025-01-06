وزير الداخلية يهنئ رئيس اتحاد كرة القدم بتأهل المنتخب الاول لنهائيات أمم إفريقيا للمحترفين والمحليين

وقال بأن الجميع وقف على الإنتصارات التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم حتى تأهل لنهائيات الكان والشان وصدارة المجموعة في تصفيات كأس العالم 2026م بأمريكا وكندا والمكسيك وهي جاءت في وقتها تماما وكان السودان يتوق إليها فرسمت الفرحة علي الوجوه وأكدت ترابط مجتمعنا بكل فئاته دعما للمنتخب الوطني كقضية تهم الوطن وشاءت إرادة المولي سبحانه وتعالي أن تتزامن هذه الإنتصارات مع تقدم القوات المسلحة في المعارك الحربية وجميع المواطنين الشرفاء يقفون جنبا إلى جنب مع قواتهم المسلحة.