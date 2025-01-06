رياضية
وزير الداخلية يهنئ رئيس اتحاد كرة القدم بتأهل المنتخب الاول لنهائيات أمم إفريقيا للمحترفين والمحليين
بعث وزير الداخلية اللواء شرطة خليل باشا سايرين ببرقية تهنئة لرئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر سر الختم بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للمحترفين (كان) وللمحليين (شان) 2025 بالمغرب وكينيا وتنزانيا ويوغندا.
وقال بأن الجميع وقف على الإنتصارات التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم حتى تأهل لنهائيات الكان والشان وصدارة المجموعة في تصفيات كأس العالم 2026م بأمريكا وكندا والمكسيك وهي جاءت في وقتها تماما وكان السودان يتوق إليها فرسمت الفرحة علي الوجوه وأكدت ترابط مجتمعنا بكل فئاته دعما للمنتخب الوطني كقضية تهم الوطن وشاءت إرادة المولي سبحانه وتعالي أن تتزامن هذه الإنتصارات مع تقدم القوات المسلحة في المعارك الحربية وجميع المواطنين الشرفاء يقفون جنبا إلى جنب مع قواتهم المسلحة.
وأوضح وزير الداخلية أن ما تحقق لم يكن مجرد فوز في كرة القدم وإنما إخبار لكل العالم بوحدة وبسالة وجسارة أمتنا وعزمها على تحقيق التطلعات والأماني.
وأضاف ظللنا نتابع بفخر آداء صقور الجديان لاعبين وجهازا فنيا وإدارة جميعهم إجتهدوا وبذلوا لإعلاء إسم السودان ولفت أنظار العالم أجمع إلى قضايا الوطن في مرحلة شهدت إنتصارات دبلوماسية خارج الحدود فكان أبناؤنا في المنتخب خير سفراء آمنوا بقوتهم ورفعوا راية البلاد بعزة وكرامة.
وعبر الوزير عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق وحيا كل من أسهم فيه متمنيا الإنتصارات لصقور الجديان في قادم المواعيد.
سونا