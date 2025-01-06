بادي يدشن الإسناد الغذائي الحكومي للعائدين بمحافظتي قيسان وباو

دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق راعي العمل الإنساني والتنموي بالإقليم , الأحد، برئاسة مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين قوافل الوثبة الثانية من مشروعات الإسناد الغذائي الحكومي المتوجهة لمحافظتي قيسان وباو وذلك بمشاركة الأستاذ داؤود إدريس داؤود وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية وعدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية والأمين العام للحكومة والدكتور عرفات الصادق محمد علي مفوض العون الإنساني والأستاذ هاشم أورطة الضو رئيس مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين .

أوضح الحاكم أن برنامج تدشين المساعدات الإنسانية سوف يتواصل لتغطية كافة المناطق على مستوى المحافظات بالإقليم , موضحاً أن برنامج المساعدات يجئ في إطار إهتمام الحكومة المركزية بتحسين معاش المواطنين برعاية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق أول مالك عقار والفريق أول ركن إبراهيم جابر عضو المجلس السيادي والفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة المشرف على المنطقتين .

أعرب عن تقديره لمواقف الأستاذة سلوى آدم بنية مفوض العون الإنساني على المستوى الإتحادي , وأشاد بمواقف وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية ومفوضيتي العون الإنساني والعودة الطوعية بالإقليم .

وأعلن عن إستقرار الأوضاع الأمنية بكافة ربوع الإقليم , مشيراً للترتيبات الجارية لتطهير المنطقة الغربية من دنس الجنجويد الى جانب دحر التمرد من كافة ربوع الإقليم .

وثمن تضحيات وثبات القوات المسلحة والقوات المشتركة وقوات الجيش الشعبي بالمحاور المختلفة .

أوضح مفوض العودة الطوعية للنازحين واللاجئين أن العزم معقود على المضي قدماً في دعم العائدين من دولتي جنوب السودان وأثيوبيا , موضحاً أن الوثبة الثانية تتضمن توزيع كميات من المواد الغذائية والإيوائية تشمل عدد (6) ألف جوال دقيق وعدد (7) ألف وحدة من المساعدات الإنسانية المتنوعة لتغطية محافظتي قيسان وباو .

وأكد حرص المفوضية على تحقيق الشمول في تغطية كافة مناطق العائدين والمحتاجين على مستوى المحافظات الأستاذ عبدالغني دقيس المحافظ برئاسة حكومة الإقليم نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية.