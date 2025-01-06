القوة المشتركة تنفي صلتها بإصدار بيان حول تنفيذ غارات جوية على المليشيا بكلبس

نفت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بشدة ، صحة البيان المنسوب إليها من محور غرب دارفور ، والصادر بإسم النقيب عبد الحميد عبد الله (ريتشارد) ، حول الغارات الجوية ، على مليشيا الدعم السريع المتمردة في محلية كلبس بولاية غرب دارفور مؤكدة بحسب بيانها الصادر باسم الناطق الرسمي للقوة المشتركة المقدم أحمد حسين مصطفى ، أن هذا البيان عار تماماً من الصحة ، ولايمت إليهم بأي صلة .واضافت انها لم تصدر أي بيان يتعلق (بنسور الجو ) أو عمليات مزعومة في كلبس وادانت بشدة استخدام إسمها للترويج لمعلومات مضللة ووصفت القوة المشتركة البيان بالمفبرك من قبل مصادر مليشيا الدعم السريع وحلفائها السياسيين .

وجددت التزامها بمبادئها وقيمها ، لمواصلة معركتها بشرف من أجل حماية الوطن والمواطنين دون الالتفات لتلك الحملات الدعائية اليائسة داعية في الوقت نفسه الشعب ، ووسائل الإعلام بضرورة التحقق من صحة أي بيان ، أو خبر ينسب إليها ، بضرورة الإعتماد على البيانات الصادرة عن الناطق الرسمي بإسمها المقدم أحمد حسين مصطفى فقط والمنشورة في الصفحات الرسمية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في (تيوتر X ، الفيسبوك) .

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان التوضيحي الصادر من القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح:-

القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح

بيان توضيحي

جماهير شعبنا السوداني الأبي…

ورد إلينا بيانٌ مفبرك من مصادر مليشيا الدعم السريع وحلفائها السياسيين، يحمل إسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح – محور غرب دارفور، بإسم النقيب عبد الحميد عبد الله (ريتشارد)، ويتحدث عن غارات جوية وهمية على مليشيا الدعم السريع في محلية كلبس بولاية غرب دارفور. إننا نؤكد بشكل قاطع أن هذا البيان عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يمت بأي صلة إلى القوة المشتركة.

القوة المشتركة تؤكد أنها لم تصدر أي بيان يتعلق بـ “نسور الجو” أو عمليات مزعومة في كلبس، وتدين بشدة إستخدام إسمها للترويج لمعلومات مضللة.

ندعو شعبنا ووسائل الإعلام إلى التحقق من صحة أي بيان أو خبر يُنسب إلى القوة المشتركة، والإعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الناطق الرسمي بإسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المقدم/ أحمد حسين مصطفى فقط والمنشورة في الصفحات الرسمية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في{تويتر-x والفيسبوك}.

إن القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تظل ملتزمة بمبادئها وقيمها، وستواصل معركتها بشرف من أجل حماية الوطن والمواطنين، دون الإلتفات إلي هذه الحملات الدعائية البائسة.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،