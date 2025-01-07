بعد انطلاق تصويره.. تفاصيل مسلسل الغاوي لأحمد مكي

أعلن المخرج ماندو العدل، عن بدء تصوير مسلسله الجديد «الغاوي»، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2025.

ونشر ماندو العدل صورة له داخل اللوكشين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها، قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم، مسلسل الغاوي أحمد مكي ونجوم كبار مشرفينا، إنتاج تامر مرسي، تأليف محمود زهران طارق الكاشف، مدير تصوير احمد يوسف، رمضان 2025 إن شاء الله، يا كريم يا رب».

مسلسل الغاوي مكون من 15 حلقة فقط، ويشارك في بطولته بجانب أحمد مكي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد كمال، أحمد بدير، ولاء الشريف.

ويجسد أحمد مكي، خلال أحداث مسلسل «الغاوي» شخصية رجل من منطقة شعبية يدعى «شمس» ويتعرض لظلم شديد ويتحول إلى بطل شعبي، ومع مرور الوقت يصبح قدوة، وذلك في إطار اجتماعي شعبي.

يُذكر أنَّ الفنان أحمد مكي، حقق نجاحا كبيرا العام الماضي في السباق الرمضاني، إذ شارك بالجزء الثامن من مسلسله الشهير «الكبير أوي».

بوابة الأهرام