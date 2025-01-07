بنزيما ينهي الجدل حول مشاركته أمام الهلال

حسم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، موقفه من المشاركة مع فريقه في الكلاسيكو السعودي ضد الهلال مساء الثلاثاء.

ويتقابل الهلال والاتحاد على ملعب المملكة آرينا ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر بنزيما عبر حسابه على إنستجرام صورة له في التدريبات معُلقا باللغة الإنجليزية: “أراكم غدا”.وحامت الشكوك طوال الأيام الماضية حول موقف بنزيما وجاهزيته للمشاركة في المباراة رفقة مواطنه موسى ديابي الجناح الأيمن الذي لم تتأكد حتى الآن بنسبة 100% جاهزيته لخوض المواجهة.

وكان كان ديابي قد شارك في التدريبات التي أقيمت اليوم الإثنين بشكل طبيعي.

ويحمل بنزيما آخر بصمة تهديفية للاتحاد في مرمى الهلال، عندما سجل في شباك الزعيم خلال كلاسيكو الدور الأول من دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، لكن العميد خسر تلك المواجهة بنتيجة 3-1.

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